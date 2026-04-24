Abuela de 85 años cumple el sueño de conocer la playa gracias a su nieta

En lugar de una maleta "para morir", ¡me convencieron de hacer una maleta para Egipto!

Una historia conmovedora se volvió viral en redes: Olha Pylypenko, de 85 años, vivió su primer viaje en avión gracias a un regalo de su nieta, quien decidió sorprenderla con una experiencia inolvidable.

Olha, quien había expresado que se estaba preparando para el final de su vida, emprendió un recorrido desde Ucrania hasta Egipto, donde disfrutó de playas, bailes y nuevas experiencias.

Una nueva oportunidad

Durante el viaje, la adulta mayor experimentó por primera vez sensaciones que nunca había vivido, como volar en avión y conocer otro continente.

Las imágenes compartidas muestran momentos de alegría que rápidamente conectaron con miles de usuarios en redes sociales.

El caso se convirtió en un recordatorio de que no hay edad para cumplir sueños o vivir nuevas experiencias.

La historia ha sido destacada como un ejemplo de amor familiar y de cómo un gesto puede transformar por completo la perspectiva de vida de una persona.

La abuela dijo que el despegue no daba nada de miedo. El papá de la joven le aseguró a su madre que sí daba miedo y que todo el mundo eructa durante el despegue.

Así que la abuela incluso se sintió un poco decepcionada de que no todo fuera tan extremo en el avión.