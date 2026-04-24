Clausuran cibercafé en Quito por presunta agresión sexual a un adolescente

Un cibercafé fue clausurado en el centro de la capital.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un cibercafé ubicado en el sector de San Juan, en el centro de Quito, luego de recibir una denuncia por la presunta agresión sexual a un adolescente de 17 años.

El establecimiento operaba de forma irregular. Aunque contaba con licencia para funcionar como cibercafé, esta era utilizada de manera inadecuada.

En el lugar se evidenció la reproducción de contenido audiovisual para adultos sin los permisos correspondientes. Además, se encontraron preservativos, lubricantes y señales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, actividades no autorizadas bajo ese tipo de giro comercial.

Gustavo Chiriboga, director de la AMC, señaló que el local estaba acondicionado en pequeñas salas con capacidad de hasta cinco personas, equipadas con televisores y reproductores de DVD. “Al evidenciar el uso indebido de la licencia, se procedió a la clausura inmediata del establecimiento”, indicó.

Denuncia e investigación en curso

Según la denuncia presentada por un familiar, el adolescente habría ingresado al lugar para utilizar el servicio de internet. Presuntamente, un asistente le habría ofrecido bebidas alcohólicas y posteriormente habría cometido el abuso.

De acuerdo con la alerta, el menor fue encontrado en estado de ebriedad. El caso será investigado por las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

Posibles sanciones

Según el Código Municipal, el propietario del local podría enfrentar multas de hasta cuatro salarios básicos unificados, es decir, alrededor de 2 000 dólares, por no contar con los permisos adecuados o hacer un uso indebido de los mismos.

Desde 2024, la Agencia Metropolitana de Control ha iniciado 29 procesos sancionatorios contra establecimientos que operaban como cibercafés en el Distrito Metropolitano de Quito, tras detectar irregularidades como falsificación de permisos y otras actividades ilícitas.

El Municipio reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de niños, niñas y adolescentes, y aseguró que continuará ejecutando controles para prevenir este tipo de situaciones