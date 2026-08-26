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Actualizada: 26 ago 2026 - 11:41

Erick Brian una mezcla de pop y sabor caribeño

Erick Brian, cantante y exintegrante de CNCO, presenta su nueva propuesta musical, una fusión de pop latino, urbano, R&B, bachata y sonidos caribeños.

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