Actualizada: 20 mar 2026 - 13:14
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¿Escuchaste la voz de Edu?
Eduardo Ruales, actor de voz ecuatoriano, nos contó de los retos de esta entretenida y difícil profesión, en la brilla a nivel internacional.
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Eduardo Ruales, actor de voz ecuatoriano, nos contó de los retos de esta entretenida y difícil profesión, en la brilla a nivel internacional.