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Actualizada: 20 mar 2026 - 13:14

¿Escuchaste la voz de Edu?

Eduardo Ruales, actor de voz ecuatoriano, nos contó de los retos de esta entretenida y difícil profesión, en la brilla a nivel internacional.

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