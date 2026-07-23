Programa 268 de esTAmañana | Matemáticas y fútbol femenino

Lo que debes saber para estudiar en el extranjero

Esterilizar a tu mascota: cuándo y por qué hacerlo

Nicole Mendoza, médica veterinaria, explica la importancia de la esterilización según el tipo de mascota y cuál es el momento adecuado para realizarla.