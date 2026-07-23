Actualizado: 23 jul 2026 - 10:52
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Esterilizar a tu mascota: cuándo y por qué hacerlo
Nicole Mendoza, médica veterinaria, explica la importancia de la esterilización según el tipo de mascota y cuál es el momento adecuado para realizarla.
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Nicole Mendoza, médica veterinaria, explica la importancia de la esterilización según el tipo de mascota y cuál es el momento adecuado para realizarla.