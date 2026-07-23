Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 23 jul 2026 - 10:52

Esterilizar a tu mascota: cuándo y por qué hacerlo

Nicole Mendoza, médica veterinaria, explica la importancia de la esterilización según el tipo de mascota y cuál es el momento adecuado para realizarla.

Nuestra TV