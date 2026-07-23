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Actualizado: 23 jul 2026 - 11:37

La bomba ecuatoriana llena de ritmo esTAmañana

Poder Negro llega al set de esTAmañana para poner el ritmo del día con la energía y tradición de la bomba ecuatoriana.

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