Actualizada: 26 mar 2026 - 10:55
Compartir
¿Tu estilo al vestir que te marca? No te estanques
María del Mar Pernett, asesora de imagen, nos explicó por qué renovar nuestro closet es importante para no estancarse con un solo estilo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 26 mar 2026 - 10:55
Compartir
María del Mar Pernett, asesora de imagen, nos explicó por qué renovar nuestro closet es importante para no estancarse con un solo estilo.