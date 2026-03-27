Actualizada: 27 mar 2026 - 11:16
Compartir
La felicidad no viene del afuera ni del mañana
Nilda Chiaraviglio, terapeuta y conferencista, nos explicó cómo reconfigurar nuestros pensamientos y reconectar con el presente.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 mar 2026 - 11:16
Compartir
Nilda Chiaraviglio, terapeuta y conferencista, nos explicó cómo reconfigurar nuestros pensamientos y reconectar con el presente.