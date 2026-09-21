Actualizada: 21 sep 2026 - 12:23
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Feng Shui en el baño, claves para armonizar este espacio
Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china y Feng Shui, explica cómo aplicar sus principios en el baño del hogar.
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Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china y Feng Shui, explica cómo aplicar sus principios en el baño del hogar.