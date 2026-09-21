Actualizada: 21 sep 2026 - 12:23
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¿Los remedios caseros ayudan a cuidar las pestañas?
Jenny Hernández, médica cirujana y especialista en medicina estética, explica qué tan efectivos son los remedios populares para cuidar las pestañas.
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Jenny Hernández, médica cirujana y especialista en medicina estética, explica qué tan efectivos son los remedios populares para cuidar las pestañas.