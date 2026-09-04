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Actualizada: 04 sep 2026 - 12:15

Fenómeno de El Niño y su impacto en Ecuador

Franklin Ormaza, oceanógrafo, explica qué es el fenómeno de El Niño y cuáles podrían ser sus efectos en Ecuador.

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