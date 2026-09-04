Actualizada: 04 sep 2026 - 12:17
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Padel, una historia de pasión y nuevos desafíos
Mónica Crespo, deportista ecuatoriana, comparte su camino por distintas disciplinas y su experiencia en el Mundial Senior de Pádel.
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Mónica Crespo, deportista ecuatoriana, comparte su camino por distintas disciplinas y su experiencia en el Mundial Senior de Pádel.