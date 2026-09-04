Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 04 sep 2026 - 12:17

Padel, una historia de pasión y nuevos desafíos

Mónica Crespo, deportista ecuatoriana, comparte su camino por distintas disciplinas y su experiencia en el Mundial Senior de Pádel.

Nuestra TV