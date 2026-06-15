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Noticias

Actualizado: 15 jun 2026 - 10:40

La fiesta mundialista se vive con música y energía

La Vagancia llega al set de esTAmañana para poner su sello de alegría y contagiar el entusiasmo por el Mundial con su inconfundible estilo.

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