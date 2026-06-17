Actualizado: 17 jun 2026 - 13:55
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Fish and chips, la receta de Cocinando esTAmañana
Este miércoles 17 de junio del 2026 preparamos fish and chips, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizado: 17 jun 2026 - 13:55
Compartir
Este miércoles 17 de junio del 2026 preparamos fish and chips, junto al chef Felipe Campana.