Actualizada: 19 ago 2026 - 10:10
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Fotografía con propósito e historias que merecen ser contadas
David Díaz Arcos, fotoperiodista y documentalista visual, comparte su mirada sobre la realidad a través de una muestra de su trabajo social.
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David Díaz Arcos, fotoperiodista y documentalista visual, comparte su mirada sobre la realidad a través de una muestra de su trabajo social.