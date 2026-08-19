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Actualizada: 19 ago 2026 - 10:10

Fotografía con propósito e historias que merecen ser contadas

David Díaz Arcos, fotoperiodista y documentalista visual, comparte su mirada sobre la realidad a través de una muestra de su trabajo social.

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