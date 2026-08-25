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Actualizada: 25 ago 2026 - 12:09

Galápagos es la evolución en acción

Juan Manuel Carrión, ornitólogo, biólogo, pintor y documentalista, nos lleva a descubrir las aves y la evolución que hacen de Galápagos un lugar único.

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