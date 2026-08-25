Actualizada: 25 ago 2026 - 12:21
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Trenza de hojaldre con duraznos, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 25 agosto del 2026 preparamos Trenza de hojaldre con duraznos, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Actualizada: 25 ago 2026 - 12:21
Compartir
Este martes 25 agosto del 2026 preparamos Trenza de hojaldre con duraznos, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.