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Actualizado: 13 jul 2026 - 12:13

¿Qué es la gatificación?

Carla Cifuentes, etóloga felina, explica qué es la gatificación, cómo adaptar los espacios del hogar a las necesidades de los gatos y por qué estos cambios favorecen su bienestar.

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