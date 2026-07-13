Actualizado: 13 jul 2026 - 12:13
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¿Qué es la gatificación?
Carla Cifuentes, etóloga felina, explica qué es la gatificación, cómo adaptar los espacios del hogar a las necesidades de los gatos y por qué estos cambios favorecen su bienestar.
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Carla Cifuentes, etóloga felina, explica qué es la gatificación, cómo adaptar los espacios del hogar a las necesidades de los gatos y por qué estos cambios favorecen su bienestar.