Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 13 jul 2026 - 12:14

El papel de los padres deja huellas para toda la vida

Viviana Chacón, psicoterapeuta, explica el rol de los padres en la crianza y cómo su presencia influye en el desarrollo emocional de los hijos.

Nuestra TV