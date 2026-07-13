Actualizado: 13 jul 2026 - 12:14
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El papel de los padres deja huellas para toda la vida
Viviana Chacón, psicoterapeuta, explica el rol de los padres en la crianza y cómo su presencia influye en el desarrollo emocional de los hijos.
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Viviana Chacón, psicoterapeuta, explica el rol de los padres en la crianza y cómo su presencia influye en el desarrollo emocional de los hijos.