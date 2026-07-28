Violín, piano y una voz que emociona

Tiradito de camarón, la receta de Cocinando esTAmañana

Programa 272 de esTAmañana | Creatividad y cine con IA

La historia detrás de la obra de Alejandro Salas

En Galería Viva, Juan Carlos Pinos, restaurador y museólogo, nos acerca al universo artístico de Alejandro Salas y analizando su obra.