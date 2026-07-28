Actualizado: 28 jul 2026 - 12:53
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La historia detrás de la obra de Alejandro Salas
En Galería Viva, Juan Carlos Pinos, restaurador y museólogo, nos acerca al universo artístico de Alejandro Salas y analizando su obra.
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En Galería Viva, Juan Carlos Pinos, restaurador y museólogo, nos acerca al universo artístico de Alejandro Salas y analizando su obra.