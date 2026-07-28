La historia detrás de la obra de Alejandro Salas

Programa 272 de esTAmañana | Creatividad y cine con IA

Violín, piano y una voz que emociona

Gerson Eguiguren, violinista y cantante, llena de música el set de esTAmañana con un espectáculo que combina su voz, el piano y el violín.