Actualizado: 28 jul 2026 - 12:53
Compartir
Violín, piano y una voz que emociona
Gerson Eguiguren, violinista y cantante, llena de música el set de esTAmañana con un espectáculo que combina su voz, el piano y el violín.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 28 jul 2026 - 12:53
Compartir
Gerson Eguiguren, violinista y cantante, llena de música el set de esTAmañana con un espectáculo que combina su voz, el piano y el violín.