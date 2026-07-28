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Actualizado: 28 jul 2026 - 12:53

Violín, piano y una voz que emociona

Gerson Eguiguren, violinista y cantante, llena de música el set de esTAmañana con un espectáculo que combina su voz, el piano y el violín.

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