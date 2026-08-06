Actualizada: 06 ago 2026 - 15:26
Compartir
La historia detrás de la vestimenta otavaleña
Estelina Quinatoa, antropóloga e historiadora ecuatoriana, revela el significado, la historia y el valor cultural de la tradicional vestimenta otavaleña.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 ago 2026 - 15:26
Compartir
Estelina Quinatoa, antropóloga e historiadora ecuatoriana, revela el significado, la historia y el valor cultural de la tradicional vestimenta otavaleña.