Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 06 ago 2026 - 15:26

La historia detrás de la vestimenta otavaleña

Estelina Quinatoa, antropóloga e historiadora ecuatoriana, revela el significado, la historia y el valor cultural de la tradicional vestimenta otavaleña.

Nuestra TV