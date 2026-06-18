Actualizado: 18 jun 2026 - 10:55
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El hombre que diseñó la imagen de generaciones
Juan Barragán, pionero del diseño gráfico profesional en Ecuador, comparte su trayectoria y los proyectos que marcaron su carrera.
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Juan Barragán, pionero del diseño gráfico profesional en Ecuador, comparte su trayectoria y los proyectos que marcaron su carrera.