Actualizada: 16 mar 2026 - 10:36
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Hoy con 'El No. 1 del Ecuador'
Roberto Zumba, cantante ecuatoriano, nos visitó en el sillón de los amigos de esTAmañana, donde habló de su amplia trayectoria musical y sus destacadas colaboraciones.
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Roberto Zumba, cantante ecuatoriano, nos visitó en el sillón de los amigos de esTAmañana, donde habló de su amplia trayectoria musical y sus destacadas colaboraciones.