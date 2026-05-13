Actualizado: 13 may 2026 - 16:17
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Hoy celebramos liderazgo y pasión del fútbol
Sixto Vizuete, director técnico, se conecta desde Bolivia para compartir su experiencia y reflexionar sobre el valor de guiar e inspirar dentro del fútbol.
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