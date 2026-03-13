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Actualizada: 13 mar 2026 - 12:12

¡Hoy es el Día del Cerdo!

La nutricionista, Katherine Orbe nos explicó los mitos y verdades qu envuelven al cerdo y su carne para alimentarse.

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