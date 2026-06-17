Actualizado: 17 jun 2026 - 11:48
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Ideas ecuatorianas que sorprenden al mundo
Carlos Abad, estudiante ecuatoriano, comparte cómo desarrolló un sistema automatizado con IA que le valió reconocimiento a nivel internacional.
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