Actualizado: 22 jul 2026 - 10:01
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¿Cómo identificar el origen de tus dolores fisicos?
Mauricio Toapanta, médico fisiatra, explica cómo reconocer si el dolor proviene de las articulaciones, los nervios y los músculos.
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Mauricio Toapanta, médico fisiatra, explica cómo reconocer si el dolor proviene de las articulaciones, los nervios y los músculos.