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Actualizado: 22 jul 2026 - 10:01

¿Cómo identificar el origen de tus dolores fisicos?

Mauricio Toapanta, médico fisiatra, explica cómo reconocer si el dolor proviene de las articulaciones, los nervios y los músculos.

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