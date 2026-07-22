Actualizado: 22 jul 2026 - 10:38
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Las matemáticas faciles para aplicar en el día a día
Joaquín Zurita, estudiante ecuatoriano, comparte su habilidad para las matemáticas y habla de sus reconocimientos nacionales e internacionales.
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Joaquín Zurita, estudiante ecuatoriano, comparte su habilidad para las matemáticas y habla de sus reconocimientos nacionales e internacionales.