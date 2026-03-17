Actualizada: 17 mar 2026 - 15:05
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Impuestos sobre las inversiones financieras
Fernando Beltrán, experto en finanzas, nos explicó de qué se trata el nuevo impuesto a las inversiones financieras ¿Nos conviene o desfavorece?
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Fernando Beltrán, experto en finanzas, nos explicó de qué se trata el nuevo impuesto a las inversiones financieras ¿Nos conviene o desfavorece?