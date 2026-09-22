Actualizada: 22 sep 2026 - 11:14
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Incendios forestales, una amenaza para la fauna silvestre
Martín Bustamante, biólogo y director de WIWA, explica cómo los incendios afectan a la fauna silvestre y ponen en riesgo su hábitat.
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Martín Bustamante, biólogo y director de WIWA, explica cómo los incendios afectan a la fauna silvestre y ponen en riesgo su hábitat.