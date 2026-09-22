Actualizada: 22 sep 2026 - 11:13
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RCP y atragantamiento, ¿qué hacer ante una emergencia?
Alejandra Cañizares, doctora especialista en emergencias y desastres, explica cómo actuar ante un atragantamiento y cuándo aplicar RCP.
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Actualizada: 22 sep 2026 - 11:13
Compartir
Alejandra Cañizares, doctora especialista en emergencias y desastres, explica cómo actuar ante un atragantamiento y cuándo aplicar RCP.