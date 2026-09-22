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Noticias

Actualizada: 22 sep 2026 - 11:13

RCP y atragantamiento, ¿qué hacer ante una emergencia?

Alejandra Cañizares, doctora especialista en emergencias y desastres, explica cómo actuar ante un atragantamiento y cuándo aplicar RCP.

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