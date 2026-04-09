Actualizada: 09 abr 2026 - 10:55
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El jean, una prenda versatil con historia
La asesora de imagen, Saruka Rodríguez, nos explicó cómo elegir el jean que vamos a usar según los tipos y formas.
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La asesora de imagen, Saruka Rodríguez, nos explicó cómo elegir el jean que vamos a usar según los tipos y formas.