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Actualizada: 09 abr 2026 - 10:55

El jean, una prenda versatil con historia

La asesora de imagen, Saruka Rodríguez, nos explicó cómo elegir el jean que vamos a usar según los tipos y formas.

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