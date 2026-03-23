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Actualizada: 23 mar 2026 - 12:55

Un lanzamiento de top de una artista ecuatoriana

La cantante y compositora, 'Cris Chill' nos contó de su proyecto músical y esta nueva faceta como solista, desde Miami.

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