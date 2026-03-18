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Actualizada: 18 mar 2026 - 13:07

Los llantos un signo de descarga emocional

Gissela Echeverría, terapeuta familiar, nos explicó por qué las lágrimas y el llanto son herramientas de liberación emocional.

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