Actualizada: 31 ago 2026 - 12:54
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Lomo Wellington, la receta de Cocinando esTAmañana
Este lunes 31 agosto del 2026 preparamos lomo Wellington, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
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Este lunes 31 agosto del 2026 preparamos lomo Wellington, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.