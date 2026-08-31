Actualizada: 31 ago 2026 - 12:53
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Talento ecuatoriano que pone en jaque al mundo
Kevin Noboa, ajedrecista profesional, comparte su historia como número uno del ajedrez ecuatoriano y su camino para convertirse en Maestro Internacional.
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Actualizada: 31 ago 2026 - 12:53
Compartir
Kevin Noboa, ajedrecista profesional, comparte su historia como número uno del ajedrez ecuatoriano y su camino para convertirse en Maestro Internacional.