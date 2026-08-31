Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 31 ago 2026 - 12:53

Talento ecuatoriano que pone en jaque al mundo

Kevin Noboa, ajedrecista profesional, comparte su historia como número uno del ajedrez ecuatoriano y su camino para convertirse en Maestro Internacional.

Nuestra TV