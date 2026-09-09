Actualizada: 09 sep 2026 - 10:42
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Lujo, artesanía y moda ecuatoriana sostenible
Adriana Cobo, diseñadora de moda, impulsa el lujo sostenible al unir diseño contemporáneo con técnicas artesanales y el trabajo de comunidades ecuatorianas.
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Actualizada: 09 sep 2026 - 10:42
Compartir
Adriana Cobo, diseñadora de moda, impulsa el lujo sostenible al unir diseño contemporáneo con técnicas artesanales y el trabajo de comunidades ecuatorianas.