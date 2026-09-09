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Noticias

Actualizada: 09 sep 2026 - 10:13

Una pionera que abrió camino al fútbol femenino

Vanessa Arauz, directora técnica de la selección femenina de Chile, comparte su trayectoria y los hitos que marcaron su carrera en el fútbol internacional.

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