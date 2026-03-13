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Actualizada: 13 mar 2026 - 10:24

La magia de Fabiola con el violín

Fabiola Jaramillo, violinista, comentó de su pasión por el violín y por qué no, mezclar sonidos andinos ecuatorianos con el heavy metal.

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