Actualizada: 13 mar 2026 - 10:24
Compartir
La magia de Fabiola con el violín
Fabiola Jaramillo, violinista, comentó de su pasión por el violín y por qué no, mezclar sonidos andinos ecuatorianos con el heavy metal.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 13 mar 2026 - 10:24
Compartir
Fabiola Jaramillo, violinista, comentó de su pasión por el violín y por qué no, mezclar sonidos andinos ecuatorianos con el heavy metal.