Actualizada: 08 abr 2026 - 12:15
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El poder de la marimba
Juan Carlos Chávez, músico ecuatoriano, nos brindó un show de marimba y nos contó datos de este instrumento que mueve la bomba del Ecuador.
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Juan Carlos Chávez, músico ecuatoriano, nos brindó un show de marimba y nos contó datos de este instrumento que mueve la bomba del Ecuador.