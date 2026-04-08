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Actualizada: 08 abr 2026 - 12:15

El poder de la marimba

Juan Carlos Chávez, músico ecuatoriano, nos brindó un show de marimba y nos contó datos de este instrumento que mueve la bomba del Ecuador.

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