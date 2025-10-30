Actualizada: 30 oct 2025 - 12:41
Compartir
La Mata Grossa pegando un ritmo social
La banda ecuatoriana La Mata Grossa hace canciones con tono social y buenos arreglos que los presenta en la escena del rock del país.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 30 oct 2025 - 12:41
Compartir
La banda ecuatoriana La Mata Grossa hace canciones con tono social y buenos arreglos que los presenta en la escena del rock del país.