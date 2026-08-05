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Noticias

Actualizada: 05 ago 2026 - 12:11

El médico que convirtió la adversidad en vocación

Johan Camacho, cirujano pediatra, comparte cómo una experiencia que marcó su vida lo llevó a formarse en Rusia y cumplir su sueño de salvar vidas.

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