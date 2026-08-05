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Noticias

Actualizada: 05 ago 2026 - 12:10

Volar a escala, una pasión de precisión

Luis Pavón, piloto de aeromodelismo, nos muestra cómo este deporte combina destreza, precisión y pasión por la aviación.

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