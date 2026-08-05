Actualizada: 05 ago 2026 - 12:10
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Volar a escala, una pasión de precisión
Luis Pavón, piloto de aeromodelismo, nos muestra cómo este deporte combina destreza, precisión y pasión por la aviación.
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Actualizada: 05 ago 2026 - 12:10
Compartir
Luis Pavón, piloto de aeromodelismo, nos muestra cómo este deporte combina destreza, precisión y pasión por la aviación.