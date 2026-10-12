Actualizado: 12 oct 2026 - 12:16
Compartir
¿Cuál es la mejor postura para dormir?
Mauricio Toapanta, fisioterapeuta especializado en biomecánica y fisiología del ejercicio, explica cómo las posturas al dormir influyen en el cuerpo y el descanso.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 12 oct 2026 - 12:16
Compartir
Mauricio Toapanta, fisioterapeuta especializado en biomecánica y fisiología del ejercicio, explica cómo las posturas al dormir influyen en el cuerpo y el descanso.