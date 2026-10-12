El arte entre Nueva York y las raíces andinas

Sabores del mundo, la receta de Cocinando esTAmañana

¿Cuál es la mejor postura para dormir?

Mauricio Toapanta, fisioterapeuta especializado en biomecánica y fisiología del ejercicio, explica cómo las posturas al dormir influyen en el cuerpo y el descanso.