Miomas en mujeres; síntomas y cuidados explicados por un especialista en esTAmañana

Dolor, sangrado, aumento en la frecuencia miccional, estreñimiento e infertilidad, son los principales síntomas de miomas uterinos. Así lo explicó ginecólogo Hernán Sabay, en el segmento Sintonía Vital de esTAmañana, el lunes 30 de junio del 2025.

Sabay indicó que, si bien los miomas son tumores benignos que se forman en el útero de la mujeres, existe riesgo: el 0,1% de casos se puede transformar en malignos por la falta de cuidados.

Causas de la aparición de miomas

Los miomas pueden aparecer durante la edad fértil de la mujer, entre los 15 y 45 años. Su aparecimiento podría estar relacionado con la genética, es decir que pueden ser hereditarios.

Además, entre las principales causas del aparecimiento de estos tumores están:

Consumo indiscriminado de anticonceptivos .

. Sobrepeso .

no equilibrada y Consumo excesivo de grasas.

Cuidados y recomendaciones

Para evitar la formación de miomas en el útero, el especialista recomienda el uso de anticonceptivos sin estrógenos. Explica que este componente reduce el sangrado, pero también contribuye al crecimiento del tumor. "Es como esconder el polvo bajo la alfombra", dice Sabay.

Asimismo, indica que en pacientes con miomas es recomendable reducir el consumo de carnes rojas por la cantidad de grasa que posee.

Los controles ginecológicos soy muy importantes en mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, señala el ginecólogo. Las visitas al médico deben ser dos veces al año.

Así es el tratamiento

El 99% de los diagnósticos de miomas uterinos se determinan con un examen ecográfico. Sin embargo, si el tumor es gigante es necesario realizar una resonancia magnética o tomografía para determinar su existencia, indica el médico.

Además, Sabay señala que en pacientes que atraviesan la menopausia, el riesgo es menor porque al no tener producción de hormonas, los miomas no reciben estrógenos y reducen su tamaño. Sin embargo, no los elimina, por lo que es importante mantenerse alerta, enfatiza.

En la actualidad, la extirpación de miomas -mediante cirugía laparoscópica o abierta- ya no es considerada como la primera opción de tratamiento, indica el ginecólogo.

Una de las nuevas opciones de tratamiento es la técnica de radiación, conocida como ablación por radiofrecuencia, señala Sabay. Este procedimiento consiste en introducir, por ecografía, una cánula directa al mioma, para calentar y destruir el tejido del tumor, reduciendo o eliminando los síntomas.

Esta opción, dice el médico, sirve especialmente a mujeres que pasaron una cierta edad y que no desean operarse. La extirpación implicaría esperar hasta dos años para concebir. En tanto que, con la técnica de radiación la paciente debería esperar seis meses para un embarazo.