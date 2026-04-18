Fallecen dos soldados en siniestro en la vía Pifo-Papallacta
Dos militares mueren en accidente de tránsito en la vía Pifo-Papallacta.
El Ejército Ecuatoriano informa sobre personal militar profesional fallecido en accidente de tránsito.
Cortesía
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Actualizada:
18 abr 2026 - 19:58
Dos militares fallecieron este sábado 18 de abril de 2026 tras un accidente de tránsito registrado en el sector de Paluguillo, en la vía Pifo-Papallacta.
Según información del Ejército Ecuatoriano, el siniestro involucró a un vehículo militar que se volcó a un costado de la carretera.
La alerta fue emitida alrededor de las 06:27 por el ECU 911, lo que permitió la movilización de unidades de emergencia y Policía Nacional. En un inicio se reportó que se trataba de un camión, pero posteriormente se confirmó que correspondía a un automotor militar.
Las víctimas fueron identificadas como el cabo segundo Henry Unaucho Guala y el soldado Sandro Paredes Quevedo.
El vehículo cayó cerca de una zona poblada, por lo que moradores del sector acudieron al sitio para intentar auxiliar a los afectados antes de la llegada de los equipos de socorro.
El Ejército expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos e informó que colabora con las autoridades para determinar las causas del accidente.
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