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Ecuador

Fallecen dos soldados en siniestro en la vía Pifo-Papallacta

Dos militares mueren en accidente de tránsito en la vía Pifo-Papallacta.

El Ejército Ecuatoriano informa sobre personal militar profesional fallecido en accidente de tránsito.

Cortesía

Autor

Tamara López

Actualizada:

18 abr 2026 - 19:58

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Dos militares fallecieron este sábado 18 de abril de 2026 tras un accidente de tránsito registrado en el sector de Paluguillo, en la vía Pifo-Papallacta. 

Según información del Ejército Ecuatoriano, el siniestro involucró a un vehículo militar que se volcó a un costado de la carretera.

La alerta fue emitida alrededor de las 06:27 por el ECU 911, lo que permitió la movilización de unidades de emergencia y Policía Nacional. En un inicio se reportó que se trataba de un camión, pero posteriormente se confirmó que correspondía a un automotor militar

Las víctimas fueron identificadas como el cabo segundo Henry Unaucho Guala y el soldado Sandro Paredes Quevedo.

El vehículo cayó cerca de una zona poblada, por lo que moradores del sector acudieron al sitio para intentar auxiliar a los afectados antes de la llegada de los equipos de socorro. 

El Ejército expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos e informó que colabora con las autoridades para determinar las causas del accidente.

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