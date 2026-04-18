Fallecen dos soldados en siniestro en la vía Pifo-Papallacta

Dos militares fallecieron este sábado 18 de abril de 2026 tras un accidente de tránsito registrado en el sector de Paluguillo, en la vía Pifo-Papallacta.

Según información del Ejército Ecuatoriano, el siniestro involucró a un vehículo militar que se volcó a un costado de la carretera.

La alerta fue emitida alrededor de las 06:27 por el ECU 911, lo que permitió la movilización de unidades de emergencia y Policía Nacional. En un inicio se reportó que se trataba de un camión, pero posteriormente se confirmó que correspondía a un automotor militar.

Las víctimas fueron identificadas como el cabo segundo Henry Unaucho Guala y el soldado Sandro Paredes Quevedo.

El vehículo cayó cerca de una zona poblada, por lo que moradores del sector acudieron al sitio para intentar auxiliar a los afectados antes de la llegada de los equipos de socorro.

El Ejército expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos e informó que colabora con las autoridades para determinar las causas del accidente.