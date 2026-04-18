Kenia condena a ciudadano chino por contrabando de hormigas

El Tribunal del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Kenia condenó a un ciudadano chino a un año de cárcel.

Un tribunal en Kenia sentenció a un ciudadano chino a 12 meses de prisión y al pago de una multa de un millón de chelines (unos 7.700 dólares), tras ser hallado culpable de intentar sacar ilegalmente del país más de 2.200 hormigas vivas.

La decisión fue tomada por el Tribunal del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, donde la magistrada Irene Gichobi justificó la pena como una medida disuasiva ante el aumento del tráfico de este tipo de especies.

El condenado, identificado como Zhang Kequn, de 37 años, fue detenido en febrero en el aeropuerto de Nairobi con los insectos ocultos en su equipaje. Según la fiscalía, transportaba 1.948 hormigas en tubos especializados y otras 300 escondidas en rollos de papel higiénico, sin los permisos requeridos.

Las autoridades señalaron que el acusado formaría parte de una red dedicada al tráfico de hormigas hacia China, donde son comercializadas como mascotas exóticas en hormigueros artificiales.

En el mismo caso está implicado un ciudadano keniano, acusado de suministrar los insectos, quien permanece en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Organismos como el Servicio de Vida Silvestre de Kenia advierten que este tipo de delitos refleja un cambio en las prácticas de biopiratería, que ahora apunta a especies pequeñas pero clave para el equilibrio ecológico, más allá de los tradicionales casos de tráfico de marfil.