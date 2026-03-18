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Actualizada: 18 mar 2026 - 13:10

Una mirada al mundo desde el fotoperiodismo

Pavel Calahorrano, fotógrafo ecuatoriano y ganador del Premio Eugenio Espejo, nos guía en la 'mirada fotográfica' del mundo y la rigurosidad de su profesión.

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