Actualizada: 18 mar 2026 - 13:10
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Una mirada al mundo desde el fotoperiodismo
Pavel Calahorrano, fotógrafo ecuatoriano y ganador del Premio Eugenio Espejo, nos guía en la 'mirada fotográfica' del mundo y la rigurosidad de su profesión.
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Pavel Calahorrano, fotógrafo ecuatoriano y ganador del Premio Eugenio Espejo, nos guía en la 'mirada fotográfica' del mundo y la rigurosidad de su profesión.