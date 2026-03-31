Actualizada: 31 mar 2026 - 11:54
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Los mitos y verdades del cortisol
El endocrinólogo, Javier Solís nos explicó varios de los mitos que existen alrededor de la hormona del cortisol.
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El endocrinólogo, Javier Solís nos explicó varios de los mitos que existen alrededor de la hormona del cortisol.