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Programa 198 de esTAmañana | Hoy ya ganó el ceviche

Los mitos y verdades del cortisol

El endocrinólogo, Javier Solís nos explicó varios de los mitos que existen alrededor de la hormona del cortisol.